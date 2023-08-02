В Тюмени участникам акции "Поезд героев" покажут "Кванториум", "Космос" и улицу Дзержинского

| Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Участники всероссийской акции "Поезд героев" посетят детский технопарк "Кванториум", молодежный театральный центр "Космос", пешеходную улицу Дзержинского и другие места Тюмени 3 августа, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Отметим, в рамках акции "Поезд Победы" около ста детей из Кемеровской, Амурской областей, Алтайского края, а также Донецкой и Луганской народных республик, которые достигли наивысших результатов в учебе, спорте и творчестве, а также кадеты и юнармейцы на специальном поезде путешествуют по городам России.

Утром 3 августа состав остановится на железнодорожном вокзале Тюмени. В областной столице участники акции будут находиться до вечера и смогут посетить самые знаковые места и достопримечательности.

Встретят ребят волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ и сопроводят в первую точку путешествия по Тюмени - Дворец творчества и спорта "Пионер". Мальчишки и девчонки познакомятся с самым крупным учреждением дополнительного образования в нашем регионе, которое имеет богатую историю и традиции.

Участники проекта поучаствуют в творческих мастер-классах, станут гостями детского технопарка "Кванториум", сходят в музей поискового движения Тюменской области, попробуют свои силы на скалодроме Центра туризма и краеведения.

В течение дня ребята посетят молодежный театральный центр "Космос", легкоатлетический манеж, учебный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", встретятся с ветеранами боевых действий, примут участие в общелагерном мероприятии смены "Время Героев", прогуляются по пешеходной улице Дзержинского – одной из самых известных и красивых улиц города, зайдут в гости в ЦЭВД "В доме Буркова", пройдутся по набережной.

В 16 часов у "Конторы пароходства" участники акции организуют концерт для тюменцев. В 18 часов школьники приедут в экопарк "Затюменский". Здесь пройдет торжественное приветствие ребят, которое продолжится зажигательной зарядкой от опытного инструктора фитнес-клуба World Class. Далее организаторы подготовили для школьников увлекательную велоэкскурсию.

Завершится программа приемом нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО". Ребятам предстоит выполнить ряд упражнений: поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Приятным бонусом станет награждение медалями и памятными подарками.

Вечером "Поезд героев" отправится далее по маршруту Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов. Конечной точкой путешествия ребят станет город Волгоград.