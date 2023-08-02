Ямальских детей познакомили с казачьей культурой в тюменском санатории

| Фото: сообщество "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте

Ямальских детей, отдыхающих в реабилитационном центре "Большой Тараскуль", с казачьей культурой познакомили артисты тюменского Центра русской культуры, сообщает учреждение культуры.

Юные ямальцы услышали песни в исполнении лауреатов фестивалей и конкурсов "Тюмень казачья". Вместе с ведущей участники мероприятия разгадали загадки о быте казаков, познакомились с историей и традициями казачьего народа.

Виртуозное владение гармонью продемонстрировал победитель областного конкурса гармонистов "ГАРМОНиЯ" Сергей Карнаухов.

| Фото: сообщество "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Центр русской культуры Тюмень" во ВКонтакте

Также все желающие смогли почувствовать себя настоящими казаками и принять участие в мастер-классе по владению шашкой от чемпиона мира по фланкировке Владислава Черкасова. Мероприятие провели в рамках реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества.