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Темпы диспансеризации в Тюменской области опережают план

Общество, 15:46 02 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Жители Тюменской и Курганской областей активнее всего в УФО следят за своим здоровьем. Как отметил полномочный представитель президента Владимир Якушев, темпы диспансеризации в этих регионах, а также в ЯНАО и Югре опережают плановые значения.

"Диспансеризация – это право каждого человека заботиться о своем здоровье. Прежде всего, она направлена на предотвращение и раннюю диагностику заболеваний, в том числе онкологических, снижение уровня смертности и повышение качества жизни", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он добавил также, что в УФО созданы максимально комфортные условия для прохождения диспансеризации. Поликлиники работают в выходные дни и по вечерам, есть дистанционная запись, напоминает подпредство.

Медицинские бригады с мобильными комплексами проводят выездные обследования жителей отдалённых населенных пунктов с плохой транспортной доступностью.

Напомним, что диспансеризация является частью нацпроекта "Здравоохранение" и проводится по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Люди в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, старше 40 лет ежегодно. Переболевшие COVID-19 вправе дополнительно пройти углубленную диспансеризацию. Для прохождения нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

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# Владимир Якушев , диспансеризация , здравоохранение

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