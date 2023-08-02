В Тюмени во второй раз за сезон расцвела рябина

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На рябине помимо зреющих плодов появились цветы. Тюменцы начали фиксировать цветущие деревья в конце июля. Явление это не аномальное, на него влияет нетипичный климат.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил старший научный сотрудник Тюменского научного центра РАН, кандидат биологических наук Валерий Глазунов.

Специалисты появление цветков на плодоносящих деревьях и кустарниках называют вторичным цветением. Его обычно можно наблюдать осенью, отмечает Глазунов, когда устанавливается теплая, сухая погода. В это время могут зацвести разные виды растений.

"Это не глобальные процессы. Скорей всего, это особенности этого сезона. Весна была ранняя, вегетация началась рано, поэтому срок позволяет второй раз зацвести", - прокомментировал старший научный сотрудник Тюменского научного центра РАН.

В Тюмени в разряд растений, "подверженных" вторичному цветению, попадают яблони, вишни, шиповник и рябина. При этом процесс цветения у них длится недолго и происходит локально.

Анжела Лебедева