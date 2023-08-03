Девять случаев незаконной вырубки леса выявили в Тюменской области в июле

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять случаев незаконной вырубки леса выявили государственные лесные инспекторы в Тюменской области в июле 2023 года. Четыре лесонарушения зафиксировали в Тюменском лесничестве. По два — в Голышмановском и Юргинском лесничествах и одно — в Вагайском, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 3,8 тыс. кубометров, сумма причиненного лесам ущерба — 11,9 млн. рублей.

Материалы по всем этим фактам переданы в УМВД для возбуждения уголовных дел и привлечения нарушителей к ответственности. Им грозит штраф в размере до 3 млн рублей, принудительные работы сроком до пяти лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы сроком до семи лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

Виновные также будут обязаны добровольно или принудительно возместить сумму ущерба, причиненного лесному фонду.