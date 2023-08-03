"Транснефть – Сибирь" провела плановое учение на подводном переходе нефтепровода через Туру

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Нефтепроводчики провели плановое учение на подводном переходе магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через р. Туру в Свердловской области.

Цель мероприятия – проверка готовности и отработка действий персонала при локализации аварийного выхода нефти на водной поверхности в летний период.

Согласно сценарию на подводном участке МН было зафиксировано снижение давления ниже допустимого. Диспетчер "остановил" транспортировку нефти, оповестил руководителей подразделений и службу ведомственной охраны Урайского управления магистральных нефтепроводов, а также контрольные и надзорные организации.

Для локализации "выхода" нефти, произошедшего в результате условной разгерметизации трубопровода, на два рубежа в расчетное время прибыли колонны линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС "Сосновка" и центральной ремонтной службы. Всего было установлено 420 м боновых заграждений. Использовалось нефтесборное оборудование, моторная лодка, шанцевый инструмент, емкости для хранения нефти.

"Условный выход нефти полностью локализован и ликвидирован в установленные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Урайского УМН в рамках эколого-аналитического контроля. В том числе, выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод", – рассказал начальник НПС "Сосновка" Роман Репин.

Участники тренировки продемонстрировали высокий уровень подготовки, слаженность и правильность действий. Последствия инцидента были устранены в полном объеме в нормативное время - цель учений достигнута. В мероприятии приняли участие 23 человека, задействовано 7 единиц спецтехники и оборудования.

"Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах компании. В ходе учения персонал Урайского управления магистральных нефтепроводов подтвердил готовность обеспечить высокий уровень производственной и экологической безопасности", – отметил начальник Верхотурского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Свердловской области Сергей Татаринов.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Елена Григорьева