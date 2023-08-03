В Тюменской области объем строительных работ за полгода вырос на 26 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объем строительных работ в Тюменской области за полгода вырос на 26,7 % и составил 92,5 млрд рублей. В Российской Федерации за январь-июнь данный показатель оставил 9,2 % к январю-июню 2022 года, сообщает Росстат.

По итогам первого полугодия предельная площадь жилья, которое можно построить на территории страны, составляет 412 млн кв. метров. Это на 5 % больше, чем в июне 2022 года.

В Минстрое РФ отметили, что основная задача стройкомплекса – конвертировать данный градостроительный потенциал в квадратные метры для граждан страны.

Наибольшим градпотенциалом земельных участков по итогам шести месяцев 2023 года обладают Москва - 29,4 млн кв. м, Тюменская область - 26,4 млн кв. м, Новосибирская область - 26 млн кв. м.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, жильё в Тюменской области возводят 119 компаний. В стадии строительства с начала года на середину июня находились 349 многоквартирных домов. Активно застраиваются территории Тюмени, Тобольска, Тюменского района. Реализуются проекты МКД и в других муниципалитетах региона.