Ледовую сказку "Седьмой лепесток" представят в Тюменском драмтеатре 1 сентября

| Фото: vk.com/teatr72 | Фото: vk.com/teatr72

Ледовую сказку "Седьмой лепесток" по мотивам известного детского произведения представят на сцене Тюменского драматического театра коллектив "Эфир" и театр танца MO`DO 1, 2 и 3 сентября.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, зрителей ожидает симбиоз хореографии, пластики, музыки и необыкновенного фигурного катания в исполнении юных артистов. На сцене будет установлено специальное ледовое покрытие для фигурного катания.

"Ледовый спектакль буквально наполнен волшебством, путешествиями и превращениями. Вместе с героями зрители познакомятся с настоящим волшебником, побывают в магазине сладостей, в самом настоящем цирке, в виртуальной реальности и даже на Северном полюсе", - рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 6+.