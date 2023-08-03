300 юных тюменцев стали участниками военно-спортивного лагеря "Время Героев"

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Региональный этап всероссийской игры "Зарница 2.0" пройдет в Тюмени в центре "Аванпост" 5 и 7 августа и в лагере "Алые паруса" 6 августа. Он станет завершающим во второй профильной смене военно-спортивного лагеря "Время Героев", сообщает пресс-служба Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Тюменской области.

Каждый день игра будет проходить на протяжении восьми часов. Разведгруппы из числа курсантов выполнят тактические задачи на местности при помощи квадрокоптеров, пейнтбольного снаряжения и страйкбольного оружия, окажут помощь пострадавшим, сразятся с противником при помощи лазертаг оборудования и другое.

Отметим, участниками военно-спортивного лагеря "Время героев" стали 300 юных патриотов из Бердюжского, Вагайского, Исетского, Казанского, Омутинского, Тюменского, Сладковского, Уватского, Ярковского районов, Заводоуковского городского округа, Ишима, Тюмени и Ялуторовска. В течение 21 дня ребята осваивали азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА, а также закрепили полученные навыки на военно-спортивных играх и практических занятиях в спортивном стрелковом комплексе "Стальной азарт".