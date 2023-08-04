54 тюменца посоревнуются за кубок Тюменской области по пауэрлифтингу

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

54 спортсмена из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска и Ишима от 14 лет и старше примут участие в Кубке Тюменской области по пауэрлифтингу в дисциплинах "Троеборье" и "Троеборье классическое".

Состязания пройдут на базе спортивной школы №3 в Тюмени 5 и 6 августа, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Это промежуточные соревнования. В календарном плане все турниры запланированы так, чтобы каждые четыре месяца спортсмены могли показать свою форму, а при необходимости выполнить работу над ошибками, и подготовиться к таким важным турнирам, как чемпионат и первенство по пауэрлифтингу УФО", - сказала секретарь федерации пауэрлифтинга Тюменской области Мария Щербакова.

Добавим, в оба дня соревнований выступления стартуют в 9 часов.