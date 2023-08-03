Тюменцы участвуют в образовательном интенсиве биотехнологий "Архипелаг 2023"

www.tyumsmu.ru www.tyumsmu.ru

Проекты в области биотехнологий для повышения качества жизни разрабатывают участники проектно – образовательного интенсива "Архипелаг 2023", который проходит в наукограде "Кольцово" Новосибирской области. Дискуссию участников площадки "Человек+" модерирует начальник управления инновационных образовательных форматов и программ Тюменского медицинского университета Дилара Исакова, сообщает вуз.

"Я работаю в группе, которая занимается развитием биотехнологий для здравоохранения. На первом этапе мы создавали гуманитарный манифест, то есть представление о человеке будущего, а также этический кодекс биотехнолога. Второй этап посвящен непосредственно биотехнологическим разработкам, которые будут внедряться в России после 2025 года", - рассказала Дилара Исакова.

Задача представителей компаний, университетов, научных организаций и отраслевых ассоциаций из разных регионов России - оценить технологические достижения и перспективы фундаментальной и прикладной науки, предложить вероятные сценарии развития биотехнологий, сформировать принципы новой социальной политики страны и мегапроекта "Человек+".

Работа на площадке "Человек+" началась 28 июля. Ее результатами участники поделятся к 7 августа.