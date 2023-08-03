Московская студия рисования при поддержке СИБУРа провела интенсив для художников в Тобольске

Московская студия рисования при поддержке СИБУРа провела интенсив для художников в Тобольске. Команда Draw&Go приезжает уже в четвертый раз. Мастер-классы не только для всех желающих, но и для профессиональных художников.

23 июля команда Draw&Go провела мастер-классы для преподавателей по живописи. В программу интенсива вошли: интерьерная акриловая живопись в авторской технике Draw&Go, жидкий акрил флюид-арт, fashion-иллюстрация по мотивам известных иллюстраторов Рене Грюо, Антонио Лопеса и Дэвида Даунтона, а также обсуждение процесса взаимодействия с учениками по специальному пособию от арт-директора студии Кристины Галочкиной.

"Очень здорово провела время, очень приятная атмосфера: творческая, свободная, придерживающая! С огромным удовольствием написала две картины акрилом — „Попугаи“ и „Абстракция“, — такая радость торжества! Отдельный восторг — тема флюид-арт — новое для меня направлении! Столько эмоций, радости! Спасибо большое за вашу работу!", — поделилась участница мастер-класса Светлана Козлова.

Каждый участник получил сертификат о прохождении курса, художественный набор для абстрактной живописи поталью, а также доступ к авторским онлайн-урокам по живописи от Draw&Go. Впервые в этом году преподавателям по окончании интенсива предоставили возможность пройти практику в действующей студии в Тобольске.

"Круто было! Грамотные преподаватели, понятно излагают материал. Качественные материалы. Спасибо компании СИБУР за возможность учиться и творить", — говорит еще одна участница Анастасия Коченевская.

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