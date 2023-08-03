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Пять новых улиц строят в Тюмени

Общество, 18:47 03 августа 2023

главное управления строительства Тюменской области | Фото: главное управления строительства Тюменской области

Работы на пяти улицах идут в Тюмени по программе "Стимул". Завершается строительство ул. Т. Кармацкого, которое стартовало в 2022 году, и начаты работы на ул. Е. Войнова, ул. Братьев Бондаревых, улицах №7 и №8 жилого района "Алебашево", сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

"На ул. Войнова и ул. Братьев Бондаревых завершены работы по устройству дождевой канализации. Идёт обустройство смотровых колодцев и дождеприёмных решёток. Выполнен комплекс работ по устройству земляного полотна и песчаного основания. Ведутся подготовительные работы по устройству щебёночного основания", - сказал главный инженер ДРСУ-1 Игорь Тыщенко.

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О том, когда откроют движение можно узнать по ссылке.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство дорог , улицы

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