В выходные в Тюменской области пройдут кратковременные дожди

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 28 градусов тепла прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 5 и 6 августа. По данным центра Фобос, в эти дни в регионе ожидается переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди.

В Тюмени 5 августа ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью – плюс 18. Ветер слабый, северо-западный.

6 августа в течение суток синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Есть вероятность осадков и грозы. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 27 градусов, ночью опустятся до 15. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

В начале следующей недели погода продолжит радовать тюменцев теплом. 7 и 8 августа воздух днем будет прогреваться до 28 градусов. Осадков в эти дни не ожидается. В ночное время столбики термометров покажут плюс 15. 9 августа в течение суток ожидается малооблачная погода и плюс 27 градусов.

Любовь Голышева