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Трое тюменских студентов вошли в топ-10 на международной олимпиаде "IT-Планета"

Общество, 14:20 04 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трое студентов из Тюменской области вошли в топ-10 участников олимпиады "IT-Планета-2023". Это одно из самых масштабных и престижных соревнований в области ИТ на территории России и стран СНГ, сообщает департамент информатизации региона.

Регион представили 12 студентов, вышедших в финал. Среди них — Яна Хлыстикова, студентка ТюмГУ и преподаватель центра робототехники и АСУ Тюменской области. Яна соревновалась в направлении "Информационная безопасность". На отборочном этапе она разработала профессиональный комплект документов и инструкций по обеспечению безопасности крупного предприятия.

Тюменец Иван Просяник занял четвертое место в номинации "Администрирование Astra Linux" и девятое место в номинации "Администрирование РЕД ОС". Яна Хлыстикова заняла десятое место в конкурсе "Информационная безопасность". Даниэль Искаков стал седьмым в номинации "Современные сетевые технологии".

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# IT-технологии , студенты

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