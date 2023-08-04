Дети из семей военнослужащих побывали в культурно-познавательном туре по городам УФО

| Фото: предоставлено Натальей Чагиной | Фото: предоставлено Натальей Чагиной

Дети из семей участников специальной военной операции из Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов обследуют туристические маршруты в городах Уральского федерального округа.

С идеей организовать внутренний туризм для школьников, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, ранее выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Идею поддержали коллеги из Совета Законодателей — руководители дум Тюменской области, Югры и Ямала. Юные тюменцы могли увидеть достопримечатльности Ямала и Югры, а жители северных округов узнать больше о Тюмени.

Отдых для сотни детей из Тюмени орагнизовала туристическая фирма "Трэвел". Ребята поделились на три группы, которых сопровождали от трех до четырех человек — представители учебных организаций, медицинский работник, сотрудник турфирмы.

"Тур послужил толчком для того, чтобы дети изучали свою малую родину, знакомились с нашими северными регионами. Возможно, у них возникнет интерес, связанный с получением профессий в северных городах. Туры были не просто развлекательными, но и культурно-познавательными", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор туристической фирмы "Трэвел" Наталья Чагина.

На экспрессе "Императорский маршрут" дети проехали от Тюмени до Тобольска. Из Тобольска они отправились на поезде в Когалым, затем в Ноябрьск.

"Все прошло отлично. Ребятам все очень понравилось — от проживания и питания до программ и экскурсий на предприятия. В Ноябрьске они посетили телеагентство, природно-этнографический комплекс "Нум", в Когалыме увидели океанариум, оранжерею. Также их возили по музеям, проводили для них квесты, мастер-классы. Ребята увидели белые ночи в Ноябрьске и белый песок", — добавила Наталья Чагина.

Ранее турфирма "Трэвел" принимала участие в проектах для детей из малообеспеченных и многодетных семей, инициированных думами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Ребята также путешествовали по маршруту: Тюмень — Тобольск — Когалым и ехали дальше на север.

Ранее в июне туркомпания "Путешествие" устроила тур для ста детей из Ханты-Мансийского автономного округа. Как рассказала директор компании "Путешествие" Виктория Голина, участниками поездки стали дети из семей участников СВО из Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха, Нефтеюганска.

"Они приземлились в Тюмени и сразу от трапа самолета у них началась экскурсионная программа. Ребят вовлекали в экскурсионный процесс. Первый день давался им тяжеловато из-за дороги, но уже утром второго дня они были готовы к новым впечатлениям. Все пять дней прошли на одном дыхании", — поделилась Виктория Голина.

В трех группах были дети самых разных восрастов: от 7 до 15 лет.

В Тюмени для юных путешественников прошли обзорная экскурсия с посещением набережной, прогулка по пешеходной улице Дзержинского. Также побывали в музее крестьянского быта в дер. Насекина Тюменского района, на фабрике мороженого "Пашуня", на "Сибирском карнавале" в Ялуторовске. Программа позволила им стать участниками сразу всех гастрономических фестивалей города. В Тобольске отдыхающие прогулялись на площади у белокаменного кремля, побывали в тюремном замке, прошлись в интерактивном парке, где снимали фильм "Тобол".

| Фото: предоставлено Викторией Голиной | Фото: предоставлено Викторией Голиной

Отметим, за первые два месяца летних каникул по туристическим маршрутам проехали 300 детей.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин