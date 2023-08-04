Тюменские ученые помогут виноделам Крыма разработать средства для защиты от вредителей

| Фото: группа "X-BIO ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: группа "X-BIO ТюмГУ" во ВКонтакте

Ученые ТюмГУ договорились о сотрудничестве с Институтом виноградорства и виноделия "Магарач". Вместе они будут разрабатывать средства защиты растений нового поколения и искать энтомофагов и акарифагов для контроля вредителей винограда.

Среди таких вредителей — клещи из разных таксономических групп, которые могут наносить значимый вред лозе, а также винные клещи, которые способны вызвать аллергические реакции у сотрудников виноделен.

Ведущий научный сотрудник Института X-BIO ТюмГУ доктор биологических наук Александр Хаустов осмотрел виноградники Института "Магарач" и снял образцы продукции для исследований.

Программой совместной деятельности предусмотрены симпозиумы, стажировки аспирантов и магистрантов, повышение квалификации специалистов в области защиты растений, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.