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В УФО за счет нацпроекта ремонтируют восемь миллионов километров дорог

Общество, 15:27 04 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 млн кв м дорог ремонтируют в регионах Уральского федерального округа за счет национального проекта "Безопасные качественные дороги". Соблюдение сроков, технологий и качество выполняемых работ контролирует аппарат полномочного представителя президента России в УФО.

"Дорожные работы находятся в активной фазе и идут по графику, а на ряде объектов опережают намеченные планы. В полном объёме осуществляется финансирование обязательств по контрактам", – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Основное внимание сосредоточено на состоянии региональных магистралей и на повышении качества дорог в городских агломерациях, отметили в полпредстве.

При этом целевой показатель нацпроекта "Безопасные качественные дороги", по которому 50 % региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям, достигнут в пяти регионах из шести.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог

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