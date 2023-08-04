В УФО за счет нацпроекта ремонтируют восемь миллионов километров дорог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8 млн кв м дорог ремонтируют в регионах Уральского федерального округа за счет национального проекта "Безопасные качественные дороги". Соблюдение сроков, технологий и качество выполняемых работ контролирует аппарат полномочного представителя президента России в УФО.

"Дорожные работы находятся в активной фазе и идут по графику, а на ряде объектов опережают намеченные планы. В полном объёме осуществляется финансирование обязательств по контрактам", – подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Основное внимание сосредоточено на состоянии региональных магистралей и на повышении качества дорог в городских агломерациях, отметили в полпредстве.

При этом целевой показатель нацпроекта "Безопасные качественные дороги", по которому 50 % региональных дорог должны соответствовать нормативным требованиям, достигнут в пяти регионах из шести.