Асфальтированную дорогу обустроили у культурно-духовного центра в Аромашевском районе
Общество, 14:31 04 августа 2023
| Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района
Асфальтированную дорогу положили у культурно-духовного центра, который недавно появился в д. Иванова Аромашевского района. Необходимо провести работы по водоотведению и укреплению обочин, сообщил глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.
Добавим, также началось асфальтирование площади у аптеки в с. Аромашево. Работы выполняет ООО "Дружба".