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Асфальтированную дорогу обустроили у культурно-духовного центра в Аромашевском районе

Общество, 14:31 04 августа 2023

Telegram-канал главы Аромашевского района | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района

Асфальтированную дорогу положили у культурно-духовного центра, который недавно появился в д. Иванова Аромашевского района. Необходимо провести работы по водоотведению и укреплению обочин, сообщил глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Добавим, также началось асфальтирование площади у аптеки в с. Аромашево. Работы выполняет ООО "Дружба".

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# Аромашевский район , асфальт , ремонт дорог

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