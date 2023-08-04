Асфальтированную дорогу обустроили у культурно-духовного центра в Аромашевском районе

| Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района

Асфальтированную дорогу положили у культурно-духовного центра, который недавно появился в д. Иванова Аромашевского района. Необходимо провести работы по водоотведению и укреплению обочин, сообщил глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Добавим, также началось асфальтирование площади у аптеки в с. Аромашево. Работы выполняет ООО "Дружба".