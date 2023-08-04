Летнюю школу для ученых организуют на карбоновом полигоне ТюмГУ
Стажировку пройдут профильные специалисты на карбоновом полигоне ТюмГУ на озере Кучак с 7 по 9 августа. Летняя школа состоится в рамках российско-китайской программы подготовки специалистов по разработке и реализации природно-климатических проектов.
Участники рассмотрят ключевые направления исследований на карбоновых полигонах, аспекты применения беспилотных летающих объектов, организацию сбора данных и их последующую обработку, а также законодательные особенности реализации климатических проектов.
Участие примут специалисты из Тюменского государственного университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Казанского (Приволжского) федерального университета и Уральского государственного лесотехнического университета, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.