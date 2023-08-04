Летнюю школу для ученых организуют на карбоновом полигоне ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стажировку пройдут профильные специалисты на карбоновом полигоне ТюмГУ на озере Кучак с 7 по 9 августа. Летняя школа состоится в рамках российско-китайской программы подготовки специалистов по разработке и реализации природно-климатических проектов.

Участники рассмотрят ключевые направления исследований на карбоновых полигонах, аспекты применения беспилотных летающих объектов, организацию сбора данных и их последующую обработку, а также законодательные особенности реализации климатических проектов.

Участие примут специалисты из Тюменского государственного университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Казанского (Приволжского) федерального университета и Уральского государственного лесотехнического университета, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.