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Больницы Юргинского района получили современные реанимационные кровати

Общество, 15:05 04 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

98 пациентов палаты интенсивной терапии Юргинского филиала Областной больницы №11 получили оптимальный уход и комфорт благодаря новым реанимационным кроватям.

Медицинская мебель появилась в медучреждении в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2021 году. 4 из 18 кроватей передали в Юргинскую больницу. Остальные распределили в другие филиалы ОБ №11, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Реанимационные кровати обладают функцией регулировки положения пациента, что позволяет комфортно установить его в оптимальное положение с учетом патологии или процедур, которые ему необходимо провести. Это способствует уменьшению нагрузки на организм пациента и повышению эффективности проводимого лечения", - отметил главный врач ОБ №11 Алексей Белов.

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# медицинское оборудование , новое оборудование

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