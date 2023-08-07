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Старые виды Червишево собирают к 375-летию села

Общество, 09:40 07 августа 2023

группа "Я родом из Червишевской волости" Червишевская школа. Ориентировочно - 1946 год | Фото: группа "Я родом из Червишевской волости"

Поделиться фотографиями со старыми видами населенных пунктов Червишевского муниципального округа предлагают жителям к 375-летию села Червишево. Организаторов интересуют фотографии прошлых лет, на которых запечатлены улица, школа, место работы или любимый уголок села или деревни.

"Мы постараемся сделать фотографию дня сегодняшнего с максимально похожего ракурса", — сообщают в администрации Червишевского МО.

Прислать фотографии можно в сообщения группы Червишевского МО ВКонтакте, желательно указать, в каком году сделан снимок.

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# история , фотографии , Червишево

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