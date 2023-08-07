Старые виды Червишево собирают к 375-летию села

Червишевская школа. Ориентировочно - 1946 год | Фото: группа "Я родом из Червишевской волости" Червишевская школа. Ориентировочно - 1946 год | Фото: группа "Я родом из Червишевской волости"

Поделиться фотографиями со старыми видами населенных пунктов Червишевского муниципального округа предлагают жителям к 375-летию села Червишево. Организаторов интересуют фотографии прошлых лет, на которых запечатлены улица, школа, место работы или любимый уголок села или деревни.

"Мы постараемся сделать фотографию дня сегодняшнего с максимально похожего ракурса", — сообщают в администрации Червишевского МО.

Прислать фотографии можно в сообщения группы Червишевского МО ВКонтакте, желательно указать, в каком году сделан снимок.