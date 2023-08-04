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Жительница Ишима не поверила мошеннику, пугавшему утратой сбережений

Происшествия, 18:37 04 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О телефонном аферисте, представлявшемся сотрудником правоохранительных органов, сообщила в полицию жительница Ишима 1966 года рождения. Женщину убеждали, что ее личный кабинет взломан мошенниками, и она может потерять свои сбережения.

Мошенник требовал перевести 8 тыс. рублей на якобы защищенный счет. Женщина сразу поняла, что звонит аферист, и прекратила разговор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению лиц.

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