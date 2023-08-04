Тюменская область приняла эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Церемония эстафеты передачи флага Всероссийского конкурса педагогического мастерства "Мастер года" состоялась на площадке у "Конторы пароходства" в Тюмени 4 августа. Главный символ конкурса регион принял от Свердловской области.

"Номинация "Мастер года" для Тюменского региона не нова. С 2012 года мы зашли в этот конкурс, а на федеральном уровне он был организован с 2021 года. Поэтому у нас есть определенный опыт, который позволяет рассчитывать на достойные результаты во время заключительных испытаний. Конечно, система образования не стоит на месте. Чтобы педагог был по-настоящему профессионален, востребован, необходимо постоянно работать над собой. И как раз конкурс - это потрясающая возможность, позволяющая за короткий срок обогатиться новыми знаниями", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

На всероссийском этапе регион представит преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства Иван Зарубин. Сейчас вместе со своей командой он готовится к выступлению – разбирает кейсы и разрабатывает различные мероприятия.

"Как минимум, хочется получить и поделиться своим опытом, познакомиться с людьми из своей профессии, которые проживают в других регионах. Как максимум, победить. Для этого активно готовимся и, как только закончатся каникулы у детей, начну оттачивать мастерство проведения урока", – поделился Иван Зарубин.

Напомним, старт передачи флага состоялся в столице Республики Адыгея, финиш - в Тульской области, где и проведут финал "Мастер года" в 2023 году. Он состоится с 28 сентября по 2 октября. Начиная с этого года, победитель будет получать денежное поощрение в размере 200 тысяч рублей.

Виктория Макарова