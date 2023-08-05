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Тюменские хирурги восстановили мужчине поврежденную кисть руки

Общество, 11:48 05 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Успешную операцию по восстановлению кисти поврежденной руки провели хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба учреждения, на врачебную комиссию в травматологическую поликлинику ОКБ №2 с жалобами на длительно незаживающую рану верхней конечности обратился мужчина. В ходе лечения сразу после травмы врачам удалось добиться сращения костей, но из-за длительно незаживающей раны кисти пациент не мог пользоваться верхней конечностью и вернуться к трудовой деятельности. Помочь ему смогли кистевые хирурги.

"Учитывая наличие дефекта мягких тканей на тыльной поверхности кисти, необходимо было укрыть его кожным лоскутом. Мы выбрали самый надёжный в этом случае способ - использование лучевого кровоснабжаемого лоскута. Суть операции заключается в выделении кожно-фасциального лоскута предплечья на лучевой артерии и переносе на место дефекта, сохраняя его кровоснабжение. Вместе с Игорем Супруновым мы успешно заместили кожный дефект и добились полного заживления раны", – рассказал кистевой хирург, микрохирург, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

Он отметил, что подобные операции в Тюмени и Тюменской области еще не проводились.

Пациенту предстоит длительный период реабилитации для получения хорошего функционального результата.

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# ОКБ №2 , хирургия

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