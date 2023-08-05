Одежду для людей с сахарным диабетом разрабатывает тюменка
Специальную одежду для людей, больных сахарным диабетом, разрабатывает тюменка Анна Исакова. Сама она – диабетик с 30-летним стажем, ходит с инсулиновой помпой. Диабетики, по ее словам, пользуются различными устройствами, которые необходимо закреплять на теле под одеждой.
В создании одежды помогала фокус-группа, где люди с диабетом высказывали свои пожелания. Главным требованием стала возможность не отсоединять от тела инфузионный набор.
Конструкция разрабатывалась с учетом тех нюансов, о которых знают только диабетики. Для футболок и толстовок выбрали материалы, которые дышат, а после стирки не теряют цвет и форму.
Начать Анна Исакова решила со спортивной одежды - футболок и толстовок основных расцветок. Поскольку это наиболее универсальная одежда и нужна всем. Цветовая палитра будет расширяться.
Одежду для людей с диабетом можно купить в специализированном магазине, а вскоре она появится и на маркет-плейсах, пишет "Тюменская область сегодня".