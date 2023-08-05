Одежду для людей с сахарным диабетом разрабатывает тюменка

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: пресс-служба Тюменского регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Специальную одежду для людей, больных сахарным диабетом, разрабатывает тюменка Анна Исакова. Сама она – диабетик с 30-летним стажем, ходит с инсулиновой помпой. Диабетики, по ее словам, пользуются различными устройствами, которые необходимо закреплять на теле под одеждой.

В создании одежды помогала фокус-группа, где люди с диабетом высказывали свои пожелания. Главным требованием стала возможность не отсоединять от тела инфузионный набор.

Конструкция разрабатывалась с учетом тех нюансов, о которых знают только диабетики. Для футболок и толстовок выбрали материалы, которые дышат, а после стирки не теряют цвет и форму.

Начать Анна Исакова решила со спортивной одежды - футболок и толстовок основных расцветок. Поскольку это наиболее универсальная одежда и нужна всем. Цветовая палитра будет расширяться.

Одежду для людей с диабетом можно купить в специализированном магазине, а вскоре она появится и на маркет-плейсах, пишет "Тюменская область сегодня".