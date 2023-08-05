В Тюменской области работают более 5 тысяч камер видеонаблюдения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

192 новых камеры видеонаблюдения установили в Тюменской области в общественных местах. Они появились в Заводоуковске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Ялуторовске, Голышмановском городском округе, а также в Абатском, Армизонском, Викуловском, Сорокинском, Омутинском, Уватском и Юргинском районах.

Как сообщили в Главном управлении строительства региона, новые камеры имеют широкий угол обзора и инфракрасную подсветку. Устройства способны передавать изображение в формате Full HD даже при низких температурах воздуха, а их корпуса защищены от влаги и пыли.

Всего в настоящее время в Тюменской области работают более 5 тыс. камер в местах с массовым скоплением людей. Система видеонаблюдения позволяет правоохранительным органам оперативно реагировать на происшествия и правонарушения, защищая комфорт и спокойствие граждан.