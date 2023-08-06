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В Нижнетавдинском районе отреставрируют дом сибирского крестьянина

Общество, 11:38 06 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сельский культурно-просветительский центр планируют разместить в крестьянском доме ХХ столетия в с. Новотроицком Нижнетавдинского района. Волонтеры, дети и подростки фестиваля "Том Сойер Фест" принимают участие в реставрационно-восстановительных работах на объекте.

Координатор фестиваля "Том Сойер Фест – Новотроицкое" директор АНО НЦКДП "Атмосфера" Александр Рыков рассказал изданию "Тюменская область сегодня", что этот дом представляет историческую ценность как объект деревянного наследия, каких в селе больше нет. Как обычно бывает, этот объект фестиваля – здание, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника или исторического наследия, но представляющие значимость в конкретном населенном пункте. А значит главная задача – сохранение наследия деревянного зодчества.

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# Том Сойер фест

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