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Работу над вышитой картой Тюменской области закончили в Ишиме

Общество, 17:34 06 августа 2023

vk.com/club60924165 | Фото: vk.com/club60924165

Работу над вышитой картой Тюменской области закончили 30 мастериц региона в Ишиме 1 августа. Работа началась в апреле 2023 года в рамках проекта "Вышитая карта России", сообщает пресс-служба Дома национальных культур и ремесел Ишима.

Два месяца мастерицы вышивали районы, еще почти месяц девушки собирали части в единое целое. Над картой работали 23 мастерицы из Ишима, две - из Бердюжского района, четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка. Им удалось закончить свою работу к намеченному сроку — ко дню рождения Тюменской области.

Карта получилась большая, два на три метра. Работу увидят на фестивале "Вышитая Россия", который пройдет с 17 по 21 августа в Чебоксарах Чувашской Республики.

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