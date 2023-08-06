Работу над вышитой картой Тюменской области закончили в Ишиме

| Фото: vk.com/club60924165 | Фото: vk.com/club60924165

Работу над вышитой картой Тюменской области закончили 30 мастериц региона в Ишиме 1 августа. Работа началась в апреле 2023 года в рамках проекта "Вышитая карта России", сообщает пресс-служба Дома национальных культур и ремесел Ишима.

Два месяца мастерицы вышивали районы, еще почти месяц девушки собирали части в единое целое. Над картой работали 23 мастерицы из Ишима, две - из Бердюжского района, четыре жительницы Тюмени и одна югорчанка. Им удалось закончить свою работу к намеченному сроку — ко дню рождения Тюменской области.

Карта получилась большая, два на три метра. Работу увидят на фестивале "Вышитая Россия", который пройдет с 17 по 21 августа в Чебоксарах Чувашской Республики.