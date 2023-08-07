Получить повышение за переработки рассчитывает каждый второй житель Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить повышение за переработки рассчитывает каждый второй житель Тюмени. По данным аналитиков Ренессанс страхования и Зарплаты.ру, 45 % жителей областного центра считают такую тактику эффективной. Еще 20 % опрошенных указали, что задержки на работе позволяют закрывать задачи, а 17 % так привлекают внимание начальства, 8 % выражают лояльность к компании.

Вместе с тем, отказ от сверхурочной работы пугает 52 % респондентов несвоевременным выполнением задач. За потерю дополнительного заработка переживают 39 %, а благосклонности начальства – 33 %.

На фоне переживаний 53 % тюменцев отмечают появление нервных срывов, ухудшение когнитивных функций 22 %, скачки давления - 15 %. В Ренессанс страховании выявили, что горожане стали чаще пользоваться врачебной помощью. Количество консультаций у неврологов, сомнологов и психологов в рамках добровольного медицинского страхования за полгода выросло почти на 8 %, привела данные управляющий директор по ДМС "Ренессанс страхование" Юлия Галаничева.

По ее словам это свидетельствует об интенсивном рабочем темпе, большой нагрузке на сотрудников разных компаний и их эмоциональном выгорании.

Отметим, в опросе участвовали 2 тыс. 150 соискателей от 25 до 55 лет из городов-миллионников. Регионы исследования — вся Россия. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2023 г.