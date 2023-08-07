В 32 деревнях и селах Тюменской области появилась мобильная связь в 2023 году

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

32 базовые станции в отдаленных селах и деревнях Тюменской области установила компания "Ростелеком" с начала 2023 года. Доступ к мобильному интернету и голосовой связи четвертого поколения стандартов 4G/LTE получили почти 5 тыс. человек.

Это жители малых сел и деревень в Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Уватском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском и Ярковском районах, а также в Голышмановском и Заводоуковском городских округах. Работы выполнены в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства, сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

До конца 2023 года вышки планируется установить еще в 27 селах и деревнях Тюменской области. Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, основным условием для подключения сотовой связи по федеральному проекту является отсутствие скоростного мобильного интернета на территориях. Адресная программа формируется с учетом мнения граждан.

"В настоящее время продолжается голосование за подключение населенных пунктов в 2024 году. Благодаря проекту цифровые услуги и сервисы становятся доступны жителям отдаленных районов региона, где проживает от 100 до 500 человек", - напомнил Станислав Логинов.

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский добавил, что обеспечение жителей Тюменской области качественной связью и цифровыми сервисами — одно из приоритетных направлений деятельности компании.

"Мы работаем как в рамках собственных инвестиционных проектов, так и по федеральной программе УЦН 2.0. На сегодняшний день базовые станции построены в 51 населенном пункте региона. По всем установленным базовым станциям проведено тестирование с участием независимых экспертов и представителей региональной власти", - сказал он.