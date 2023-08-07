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"Цифровой след" студентов IT-направлений исследуют в ТюмГУ

Общество, 18:43 07 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Цифровой след" студентов IT-направлений анализируют ученые ТюмГУ, для этого разработана интеллектуальная система, решающая задачи глубокого анализа студента как IT-специалиста.

Посвященная этому статья Марины Воробьевой и Ирины Захаровой вышла в научно-практическом журнале "Программные продукты и системы", сообщает пресс-служба вуза.

В статье, в частности, говорится, что в последние годы активно развиваются методы и подходы интеллектуальной поддержки в области управления образовательным процессом и анализа цифрового следа студента.

Например, авторы работ описывают разработанные для внутреннего использования системы управления подготовкой IТ-специ­алистов и особенно отмечают важность оценки и учета личностных и психологических качеств студентов.

Разработанная система включает в себя хранилище данных, предназначенное для хранения структурированных и неструктурированных данных и позволяет расширять возможности принятия решения в управлении образовательным процессом.

Для апробации подхода к диагностике профессиональной компетентности студентов были обработаны тексты рабочих программ дисциплин IТ‑направлений, 542 выпускные квалификационные работы и 879 текстов вакансий работодателей.

Для проверки результативности подхода были также привлечены дополнительные данные – информация о фактическом трудоустройстве выпускников.

В результате сопоставления реально занимаемых студентами позиций и диагностированного уровня подготовки был сделан вывод о результативности предложенного подхода. Разработка поддержана грантом РФФИ.

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