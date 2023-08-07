Новый корпус больницы построят в Сладковском районе

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы поручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Добавим, в здании больницы располагаются приемное и хирургическое отделения, стационар, отделение скорой медицинской помощи.