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Новый корпус больницы построят в Сладковском районе

Общество, 14:51 07 августа 2023

из Telegram-канала губернатора Тюменской области | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области

Разработать проектно-сметную документацию для строительства современного корпуса Сладковской районной больницы поручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Здание построено 60 лет назад и нуждается в ремонте. Однако экспертиза показала, что проводить его нецелесообразно. Дешевле будет возвести новое здание", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Добавим, в здании больницы располагаются приемное и хирургическое отделения, стационар, отделение скорой медицинской помощи.

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# Александр Моор , ремонт

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