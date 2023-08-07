Базу по патриотическому воспитанию открыли в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Военный городок на базе детского морского центра "Алые паруса" открыли в Тюмени. База представляет собой комплекс, состоящий из модульных зданий на 150 жилых мест, учебных классов, объектов вспомогательного значения. Здесь провели инженерные сети и благоустроили территорию, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Военный городок станет загородной базой для проведения военно-патриотических сборов и лагерных смен в летний период и будет работать круглогодично. Это сыграет важнейшую роль в организации учебного процесса и военно-патриотического воспитания юных тюменцев.

Отметим, на торжественном открытии базы отличившиеся ребята получили нагрудный знак "Юнармейская доблесть". Он вручается за личное мужество и героизм, выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, за особые успехи и высокую активность в рамках деятельности всероссийского движения "ЮНАРМИЯ".