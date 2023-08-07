Шестилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ишиме

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетнюю девочку сбили на перекрестке улиц Телефонной и Малой Садовой в Ишиме 7 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 25-летний местный житель на автомобиле Toyota Corolla на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей.

Водитель пояснил, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце. Девочку доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.