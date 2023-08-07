  • 7 августа 20237.08.2023понедельник
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Шестилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ишиме

Общество, 19:48 07 августа 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шестилетнюю девочку сбили на перекрестке улиц Телефонной и Малой Садовой в Ишиме 7 августа, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, 25-летний местный житель на автомобиле Toyota Corolla на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на девочку, которая шла за руку с 14-летней родственницей.

Водитель пояснил, что не заметил пешеходов, так как его ослепило солнце. Девочку доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 07.08.2023Шестилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Ишиме
18:43 07.08.2023"Цифровой след" студентов IT-направлений исследуют в ТюмГУ
18:32 07.08.2023В 32 деревнях и селах Тюменской области появилась мобильная связь в 2023 году
18:21 07.08.2023Владимир Якушев: наступило время предприимчивых и инициативных