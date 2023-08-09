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Тюменцев ждут вакансии инженера-конструктора и фрезеровщика

Общество, 08:13 09 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37 вакансий на фармацевтическом и машиностроительном предприятиях предложат тюменцам 9 августа. Открытый отбор для трудоустройства на "Фармасинтез-Тюмень" и "Тюменские моторостроители" состоится по адресу ул. Водопроводная, 36 с 11 до 13 часов.

Соискателям предложат вакансии дозировщика, инженера-химика, ведущего специалиста в отдел управления системой менеджмента качества, инженера-конструктора, фрезеровщика, слесаря-ремонтника и другие, сообщает центр занятости населения Тюменской области.

Предлагаемая заработная плата от 32 до 80 тыс. рублей. Кадровые специалисты предприятий расскажут об условиях работы, графике и социальных гарантиях для работников. В режиме экспресс-собеседований соискатели получат ответы на интересующие вопросы о нюансах трудоустройства.

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# вакансии , трудоустройство , Фармасинтез-Тюмень

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