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В Тюменской области за три года безработных стало меньше в 15 раз

Экономика, 11:41 08 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 15 раз уменьшилось количество безработных в Тюменской области за три последних года. В августе 2020 года в таком статусе находились 37 тыс. жителей региона, в августе 2023 – 2,5 тыс. Сейчас трудоустраиваются 74 % соискателей.

Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров во время прямого эфира в социальных сетях Центра управления регионом 8 августа.

"За семь месяцев 2023 года роста безработицы нет. Наоборот, количество безработных снизилось на 800 человек. Показатель регистрируемой безработицы по Тюменской области 0,3 процента от экономически активного населения. Этот показатель, как и по напряженности на рынке труда ниже средних как по Уральскому федеральному округу, так и по России в целом", - подчеркнул руководитель ведомства.

В центры занятости региона с начала года обратились 32 тысячи человек, 24 тысячи из которых нашли работу.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Сидоров , занятость , трудоустройство

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