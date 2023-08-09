Открытки с видами старинного Ялуторовска предложат отправить в музее "Торговые ряды"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Эксклюзивные открытки с видами Ялуторовска XIX — начала XX веков предложат отправить родным и друзьям в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) 12 августа с 10 часов. Для надписей можно будет использовать гусиное перо.

Акцию проводит Ялуторовский музей совместно с АО "Почта России", чтобы популяризировать посткроссинг и историческое наследие края.

Также в интерьере купеческой гостиной посетителям расскажут истории из жизни города и о появлении почтовых открыток.

Возрастное ограничение: 0+.