Благоустроенные дворы получат жители улицы Беляева в Тюмени к ноябрю

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Девять дворовых территорий обновляют в Ленинском административном округе Тюмени. Благодаря муниципальной программе "Формирование современной городской среды" 40 парковочных мест, игровые площадки, скамейки и наружное освещение появятся во дворах трех домов по ул. Беляева.

Как сообщает администрация города, по желанию жителей у дома № 25 планируют установить тренажеры. О темпах благоустройства и этапах проведения работ заместителю главы города Петру Вагину рассказал и. о. руководителя управы ЛАО Юрий Верхоланцев.

Так, у первого и второго корпусов дома № 23 в настоящее время заменены сети водо- и теплоснабжения, водоотведения. Новую систему канализации также проложили от дома № 25.

Подрядчики ресурсоснабжающих организаций завершили работу, уступив место коллегам для проведения благоустройства. Сейчас во дворах рабочие проводят разметку территории под будущие проезды и тротуары, укладывают бордюрный камень. Контрактом предусмотрено завершение работ в ноябре.