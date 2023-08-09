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Курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по химии и биологии начнутся в Тюменском медуниверситете

Общество, 08:27 09 августа 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и вступительным испытаниям по химии, биологии и русскому языку запустят в Тюменском медицинском университете. Они будут проходить с начала нового учебного года очно и дистанционно.

По информации вуза, приглашаются обучающиеся 9-11 классов и студенты средних профессиональных учреждений. Занятия будут вести опытные преподаватели. Многие из них являются членами предметной комиссии Тюменской области по проведению государственной итоговой аттестации. Педагоги помогут повысить уровень знаний и шансы получить высокие баллы на экзаменах.

Также в связи с запросом слушателей, в 2023-2024 учебном году в вузе планируется запустить подготовительные курсы по математике.

Для записи необходимо обращаться в Предуниверсарий Тюменского медицинского университета по адресу: Тюмень, ул. Одесская, 54, каб. 206 (Учебный корпус №1). Тел.: 8 (3452) 20-37-63, e-mail: dovuz.med.un@mail.ru.

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