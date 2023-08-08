Тюменцы чаще всего называют кошек Бусями, а котов Барсиками

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Буся, Муся, Мурка, Барсик - такими именами чаще всего тюменцы называют своих котов. Среди необычных имен - Иисус, Гитлер, Кипятильник, Чеснок. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала администратор одной из тюменских ветклиник Анна Гроо.

8 августа празднуют Всемирный день кошек. Тюменские специалисты дали советы, как продлить жизнь и сохранить здоровье своим питомцам.

"Вакцинировать своих хвостатых против инфекционных заболеваний, бешенства мы рекомендуем ежегодно. Не важно, контактирует кот с другими животными, живет дома или гуляет на улице. Любую инфекцию, в том числе бешенство, можно принести даже на одежде", - сказала Анна Гроо.

Врачи рекомендуют проходить профилактический осмотр питомца. Это первичный прием терапевта, общий биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости. "Это как диспансеризация у людей. Только мы проходим ее раз в несколько лет, а питомцы живут меньше и все процессы проходят быстрее, им лучше проводить такие осмотры раз в год", - добавила сотрудник ветклиники.

Также специалисты рекомендуют давать препараты от глистов раз в три месяца и обрабатывать от внешних паразитов, типа клещей, блох и других вредителей. Кормить ушастых питомцев необходимо либо натуральным кормом, который подбирает диетолог исходя из состояния животного, либо специальным сухим кормом для котов. Причем корм должен быть не из масс-маркета, а премиум-класса.

Видео ИА "Тюменская линия"

Добавим, у сотрудников "Тюменской линии" живут коты и кошки с именами Геральт, Каша, Тим, Рой, Котя, Кузя, Феликс.

Юлия Карандашева