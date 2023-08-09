Более 98 тысяч тонн пшеницы отправили на экспорт предприятия из Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 98 тысяч тонн пшеницы отправили на экспорт предприятия из Тюменской области с января по июль. Вторым по объему стал ячмень – за рубеж отправлено 46 тыс. тонн, гороха – 11 тыс. тонн, овса – 2 тыс. тонн, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Ведомство проконтролировало всего 157 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Основным импортером тюменской продукции стал Казахстан. Управлением оформлено 2 тыс. 963 фитосанитарных сертификатов на партии общим весом 104 тыс. тонн.

А треть из 557 проверенных инспекторами Россельхознадзора сопроводительных документов по идентификации 145 пришлось аннулировать. В них обнаружены недостоверные данные.