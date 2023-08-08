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Продолжается набор волонтеров на фестиваль "Тюменская осень"

Общество, 17:43 08 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров на областной фестиваль "Тюменская осень", который состоится 10 сентября, продолжается. На данный момент записались более 200 человек.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель Центра развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости Дворца творчества и спорта "Пионер", координатор штаба помощи #МыВместе Анастасия Баканова, волонтерами могут стать все желающие в возрасте от 16 лет и старше.

"Каждый волонтер перед работой обязательно пройдет обучение. Всем выдадут имиджевую продукцию и памятные подарки", — добавила она.

Помощь добровольцев может понадобиться на интерактивных площадках, которые будут работать на фестивале.

Чтобы стать волонтером "Тюменской осени", необходимо подать заявку по ссылке.

Инна Пахомова

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# волонтеры , Тюменская осень

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