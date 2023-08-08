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Врачи ОКБ №1 восстановили тюменке зрение

Общество, 18:16 08 августа 2023

ОКБ №1 | Фото: ОКБ №1

52-летней тюменке с диагнозом высокий астигматизм и умеренная амблиопия или синдром ленивых глаз врачи ОКБ №1 смогли восстановить зрение. С такими нарушениями зрения подобрать очковую коррекцию или контактные линзы крайне сложно, сообщает пресс-служба больницы.

Врач провел пациентке углубленное обследование, выяснил все нюансы. В ряде случаев с таким сложным диагнозом предлагается метод лазерной коррекции, но есть возрастные ограничения — до 40 лет. Взвесив все за и против, тюменке предложили имплантировать мультифокальные интраокулярные линзы.

"Это искусственные хрусталики, заменяющие естественный хрусталик глаза. Вообще такие вмешательства проводятся при диагнозе катаракта, при помутневшем хрусталике, когда заболевание требует скорейшего решения. В ее случае этого не было, но было огромное желание четко и ясно видеть. Линзы были подобраны по ее оптическим параметрам. Для меня, как для хирурга, операция была предсказуемо успешной, в отличие от реакции моей пациентки. Она получила 100% зрение и ее переполняли чувства", — сказал заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1, главный внештатный специалист офтальмолог департамента здравоохранения Тюменской области Григорий Симоненко.

Добавим, за последние годы офтальмология значительно шагнула вперед. Инновационные технологии открывают возможности, о которых раньше можно было только мечтать. Новые авторские методики позволяют проводить различные операции, отличающиеся малой травматичностью и высокой эффективностью.

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# зрение , ОКБ №1

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