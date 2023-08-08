Владимир Якушев: здравый смысл и патриотизм эффективные средства от информационных атак

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Здравый смысл и патриотизм остаются эффективными средствами от информационных атак. Об этом заявил по итогам участия в заседании Национального антитеррористического комитета полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

Заседание провел директор ФСБ России Александр Бортников. В нем также приняли участие члены комитета, генеральный прокурор России, полпреды президента в федеральных округах, руководители органов власти.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Александр Бортников отметил, что с 2019 по 2023 годы выстроена система мер по защите населения от пропагандистского воздействия международных террористических организаций. На фоне проведения СВО сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. С февраля прошлого года в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности.

"Сегодня фронт пролегает не только на Донбассе – мы ведем борьбу с врагом, который путем манипуляций, запугивания, шантажа и откровенного обмана пытается настроить и использовать некоторых наших граждан против своей Родины", - подчеркнул Владимир Якушев.

Он уверен, что помимо патриотизма и здравого смысла, огромную роль играют семья и традиционное воспитание: "Это те рубежи, которые противнику никогда не взять", - уверен полпред.

В ходе совещания участники определили одну из главных задач - повышение эффективности работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия у российской молодежи идей терроризма, неонацизма, массовых убийств, сообщает полпредство.