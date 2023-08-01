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В Тюменской области с 2024 года охотники с собаками будут иметь преимущества

Общество, 16:01 20 августа 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Преимущества при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов будут иметь владельцы охотничьих собак 1 января 2024 года. Соответствующие изменения в региональный закон "О добыче охотничьих ресурсов в Тюменской области" внесли депутаты облдумы на своем очередном заседании.

Законом для поддержки и развития охотничьего собаководства дополнен порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях региона и установление преимуществ для охотников, реализующих традиционные виды охоты с использованием охотничьих собак, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

"В частности, законопроектом предусматривается, что 30 % процентов разрешений на добычу медведя бурого распределяются между владельцами охотничьих собак пород "Лайки", 30 % разрешений на добычу барсука распределяются между физическими лицами, являющимися владельцами норных собак, 5 % разрешений на добычу лисицы, зайца-беляка, енотовидной собаки распределяются между владельцами гончих или борзых собак", - отмечено в сообщении.

Такие преференции при распределении разрешений на птицу уже распространяются на владельцев подружейных собак (островных и континентальных легавых собак, ретриверов, спаниелей). Данная преференция является востребованной среди владельцев данных пород собак.

Охотник, участвующий в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в Тюменской области, обязан приложить к заявке справку или свидетельство о происхождении подружейной собаки, содержащие сведения о породе собаки, владельце собаки, регистрационном номере (при наличии) и дате выдачи документа, о лице/организации, выдавших документ.

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# облдума , охота

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