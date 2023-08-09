  • 9 августа 20239.08.2023среда
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северный

О важном и интересном - t.me/tlinia

10 выпускников Уватского района получили аттестат с отличием после сдачи ЕГЭ

Общество, 14:15 09 августа 2023

Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

10 выпускников получили аттестат с отличием после сдачи ЕГЭ в Уватском районе Тюменской области. Всего в этом году экзамен сдавали 138 школьников.

Об этом сообщил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале после рассмотрения на коллегии итогов единого государственного экзамена 2022-2023 учебного года.

Пунктами проведения экзаменов стали школы в Увате, Туртасе и Демьянке. 97 баллов – лучший результат экзаменационной кампании. Его добился выпускник Туртасской школы на экзамене по физике. Приближенные к рекордным баллам – 94, набрали по обществознанию и английскому языку ученики Уватской и Демьянской школ. А по 90 баллов получили по информатике и химии обучающиеся Ивановской и Туртасской школ.

Традиционно, самыми популярными предметами на выбор у выпускников стали обществознание и физика, их выбрали 29 и 25 человек, соответственно. Профильную математику сдавали 38 ребят.

"С заданиями по обязательному предмету – русскому языку - справились все выпускники. Большинство экзаменующихся смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. В сравнении с прошлыми годами, нынешние выпускники показали более развитые аналитические способности", - резюмировал Вячеслав Елизаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# выпускники , ЕГЭ , Уватский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 09.08.2023Фудблогер Макс Брандт оценил заведения Тобольска в своем ролике
14:37 09.08.2023В Тюмени перекроют улицу на время концертов Пелагеи и "Иванушек International"
14:15 09.08.202310 выпускников Уватского района получили аттестат с отличием после сдачи ЕГЭ
14:04 09.08.2023Более 10 тыс. тонн сенажа уложено в силосные траншеи и бурты в Викуловском районе