10 выпускников Уватского района получили аттестат с отличием после сдачи ЕГЭ

| Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

10 выпускников получили аттестат с отличием после сдачи ЕГЭ в Уватском районе Тюменской области. Всего в этом году экзамен сдавали 138 школьников.

Об этом сообщил глава муниципального образования Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале после рассмотрения на коллегии итогов единого государственного экзамена 2022-2023 учебного года.

Пунктами проведения экзаменов стали школы в Увате, Туртасе и Демьянке. 97 баллов – лучший результат экзаменационной кампании. Его добился выпускник Туртасской школы на экзамене по физике. Приближенные к рекордным баллам – 94, набрали по обществознанию и английскому языку ученики Уватской и Демьянской школ. А по 90 баллов получили по информатике и химии обучающиеся Ивановской и Туртасской школ.

Традиционно, самыми популярными предметами на выбор у выпускников стали обществознание и физика, их выбрали 29 и 25 человек, соответственно. Профильную математику сдавали 38 ребят.

"С заданиями по обязательному предмету – русскому языку - справились все выпускники. Большинство экзаменующихся смогли правильно сформулировать проблему исходного текста и верно трактовали авторскую позицию. В сравнении с прошлыми годами, нынешние выпускники показали более развитые аналитические способности", - резюмировал Вячеслав Елизаров.