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Строители завершают реконструкцию моста на трассе Шадринск - Ялуторовск

Общество, 12:58 09 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Строители завершают реконструкцию моста на автомобильной дороге Шадринск — Ялуторовск в районе 184 километра. Подрядной организации осталось установить барьерное ограждение на подходах к мосту, укрепить конусы, разобрать временный мост и объездную дорогу.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, это один из трех ремонтируемых мостов на региональной дороге, связывающей Курганскую область с Исетском, Ялуторовском и Ярково. По ней проезжает транспорт из южных областей России в Югру и на Ямал.

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# реконструкция , ремонт моста , Ялуторовск

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