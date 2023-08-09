Строители завершают реконструкцию моста на трассе Шадринск - Ялуторовск

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Строители завершают реконструкцию моста на автомобильной дороге Шадринск — Ялуторовск в районе 184 километра. Подрядной организации осталось установить барьерное ограждение на подходах к мосту, укрепить конусы, разобрать временный мост и объездную дорогу.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, это один из трех ремонтируемых мостов на региональной дороге, связывающей Курганскую область с Исетском, Ялуторовском и Ярково. По ней проезжает транспорт из южных областей России в Югру и на Ямал.