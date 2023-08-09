Фудблогер Макс Брандт оценил заведения Тобольска в своем ролике

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Московский фуд-блогер Макс Брандт, на Telegram-канал которого подписаны более 80 тыс. человек, выпустил ролик о Тобольске. Это первый город, который автор отразил в новом подпроекте "Один день в городе".

"Выбор Тобольска для пилотного выпуска обусловлен уважением горожан к местной кухне, в которой используется много эндемиков. Плюс туда можно прилететь напрямую. Формат одного дня включает в себя завтрак, обед, местный специалитет, ужин и бар, а также небольшой рассказ о достопримечательностях между приемами пищи", — поделился Макс Брандт.

Тоболяки посоветовали ведущему места, где любят бывать. Свое путешествие Макс Брандт начал с посещения заведения в 4-м микрорайоне, которому в 2023 году исполняется 16 лет. Там он позавтракал круассаном с лососем и яйцом, творожными вафлями и черносмородиновым рафом.

Пообедал автор видео в "Поварне". Он попробовал винегрет по-сибирски, "Уха-евшие пельмени", пельмени старосибирские и ром-бабу "Тобол", которую готовят по восстановленному рецепту XVII века.

В другом заведении Макс Брандт оценил тобольские калачи с разными начинками и шведские булочки. Поужинал блогер в ресторане возле Дворца наместника карпаччо из говядины, баскским чизкейком и лимонадом "Барбарис".

В выпуске блогер показал сад Ермака, белоснежный кремль, стрит-арты, скульптуры ангелов. Также он анонсировал X гастрономический фестиваль "Уха-Царица", который пройдет с 19 августа до 3 сентября.

"Несмотря на возраст и размер, город оказался современным, комфортным и "вкусным". У горожан настолько позитивный вайб! Естественно мы посмотрели только малую часть. Бросились в глаза ухоженный исторический центр и обилие зелени. Интересно будет приехать сюда лет через пять. Я бы назвал Тобольск провинцией здорового человека. Туристу точно будет чем заняться на выходных и где поесть", — заключил Макс Брандт.

Единственное, что огорчило блогера, — это неразвивтая, на его взгляд, барная культура.

Отметим, ранее выпуск о Тобольске обнародовали трэвел-блогеры проекта "По краю", известный комик Сергей Мезенцев и блогер-путешественник Сергей Завидов.

Инна Пахомова