  • 9 августа 20239.08.2023среда
  • В Тюмени 27..29 С 4 м/с ветер северный

О важном и интересном - t.me/tlinia

Новую амбулаторию взамен деревянного здания построят в Тобольском районе

Общество, 17:25 09 августа 2023

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Новую амбулаторию планируют построить в Надцынском сельском поселении Тобольского района. Об этом в ходе визита в муниципалитет сообщил главный врач областной больницы №3 Дмитрий Бойко.

На встрече с главой сельского поселения Юлией Тархановой он обсудил возможность строительства нового здания для амбулатории. Старое деревянное строение планируется заменить на современную модульную конструкцию.

Дмитрий Бойко выразил уверенность, что новое учреждение будет пополняться молодыми специалистами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# областная больница № 3 , Тобольский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:32 09.08.2023До конца 2024 года "Россети Тюмень" реконструируют переход ЛЭП через Иртыш
18:09 09.08.2023Рецепт оригинального варенья выберут на фестивале "Мост дружбы" в Исетском районе
17:58 09.08.202310 августа - события дня
17:47 09.08.2023Новый арт-объект открыли на ул. Республики в Тюмени