Новую амбулаторию взамен деревянного здания построят в Тобольском районе

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Новую амбулаторию планируют построить в Надцынском сельском поселении Тобольского района. Об этом в ходе визита в муниципалитет сообщил главный врач областной больницы №3 Дмитрий Бойко.

На встрече с главой сельского поселения Юлией Тархановой он обсудил возможность строительства нового здания для амбулатории. Старое деревянное строение планируется заменить на современную модульную конструкцию.

Дмитрий Бойко выразил уверенность, что новое учреждение будет пополняться молодыми специалистами.